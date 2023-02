Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, addio prima del matrimonio? L'indizio social scatena il gossip

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sarebbero lasciati. La notizia è stata lanciata dal sito Dagospia dove si legge anche che: "Lui sarebbe stato buttato fuori di casa e vive temporaneamente da Mattia Rivetti, ex di Melissa Satta”. La sorella di Belen ed il figlio del campione di ciclismo si sono incontrati per la prima volta nella Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip, dove è nato il loro amore. Ad alimentare il gossip anche un dettaglio che non è passato inosservato al popolo del web. Pare infatti che la modella non indossi più l'anello di fidanzamento.