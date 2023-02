Wanda Nara e Icardi dopo il terremoto in Turchia: il gesto social

Wanda Nara e Mauro Icardi hano attestato la loro vicinanza al popolo turco in seguito al sisma di magnitudo 7.8 che ha colpito nella notte tra il 5 ed il 6 febbraio il sud della Turchia e il nord della Siria, causando un drammatico bilancio. Le ultime agenzie riportano infatti che i morti sarebbero almeno 1.358 . In Turchia si registrano almeno 912 vittime mentre in Siria un totale di almeno 446 tra zone controllate dal governo (326) e aree controllate dai ribelli (oltre 120).

Wanda Nara e Mauro Icardi: le parole sui social

Il dolore del popolo turco è anche il dolore di Wanda Nara e Mauro Icardi, che questa mattina appena appresa la terribile notizia hanno condiviso un post sui loro rispettivi account social dove si legge in turco: "Condoglianze". Quindi l'hashtag Turchia. Un segno di vicinanza e rispetto per tutte le vittime e per il delicato e drammatico momento che sta vivendo il Paese dove l'ormai ex coppia vive.