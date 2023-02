Chiara Ferragni e Fedez a Sanremo in case separate: il motivo

Chiara Ferragni e Fedez a Sanremo in case separate . Abituati a vederli sempre insieme in ogni occasione, la notizia ha fatto molto rumore e dato adito anche a qualche becero gossip. A svelare il motivo di tale decisione è stato il rapper, ospite martedì 7 febbraio di Viva Rai 2, il programma di intrattenimento del mattino condotto da Fiorello.

Chiara Ferragni e Fedez: le case separate e la lista

In collegamento con Luis Sal e Martin, Fedez ha ironizzato anche sulla presenza di Beppe Vessicchio dicendo: "No, è il nostro giardinierie". Dopo aver annunciato gli ospiti della prima puntata di Muschio Selvaggio in onda dalle 18.40 su Rai 2 (Marco Mengoni, Modà e Tananai), il rapper ha rivelato l'accordo fatto con la co-conduttrice della prima e dell'ultima serata del Festival di Sanremo 2023: "Ieri sono andato a trovare mia moglie, siamo in case separate perché rovino il clima gioviale". Ed ancora: "Sono andato da lei perché mi ha fatto una lista di cose che non devo fare, tra cui spoilerare cose". Ma una cosa su Chiara l'ha rivelata: "Porterà un vestito molto particolare".