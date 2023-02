Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, la verità sulla presunta rottura: parla l'agente

Cecilia Rodriguez e Ignazio: l'amore continua

Ad alimentare le voci sulla fine del loro amore anche alcuni dettagli social (lei non portava più l'anello di fidanzamento, nessuna foto di coppia recente) che non sono passati inosservati all'attento occhio dei fan. Stando però alle parole dell'agente di Moser, i due avrebbero avuto solo un diverbio: "Sono umani e hanno avuto una discussione, come capita a tutti, ma non c'è nessun litigio e nessun tradimento che ha portato Rodriguez a cacciarlo di casa". Quindi ha aggiunto: "In questo momento lui è proprio a casa, a casa con loro". A confermarlo alcuni recenti scatti di Ignazio sul divano della dimora della coppia, abbracciato al suo adorato cagnolino.