Melissa Satta e Matteo Berrettini fanno sul serio: gli ultimi gossip

Melissa Satta e Matteo Berrettini continuano a frequentarsi. Il settimanale Chi, nell'ultimo numero in edicola, ha raccontato il weekend trascorso dalla coppia, che è stata immortalata, felice e sorridente, a San Siro per assistere alla partita Milan-Inter . Occasione in cui la coppia si è mostrata, a detta di molti, innamoratissima. Stando alle notizie riportate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, sabato 4 febbraio il tennista è partito dal suo hotel con il fratello Jacopo ed alcuni amici su un van sicuro.

Il weekend d'amore di Matteo Berrettini e Melissa Satta

Il gruppo è poi andato a prendere la Satta e tutti insieme si sono poi recati a cena in un locale in zona Navigli. Prima di mezzanotte hanno lasciato il posto, poi i due si sono recati a casa di lei da dove non sono più usciti fino al giorno dopo. "L’evento più importante è stato l’incontro tra il figlio di Melissa, Maddox, e Matteo: il fatto che la coppia abbia deciso questo passo segna un'ulteriore accelerazione della storia d’amore", si legge sulla rivista. Il giorno successivo quindi, il campione di tennis e l'ex di Boateng sono andati a pranzare nel locale di Briatore. Ad attenderli, ci sono una coppia di amici e il figlio di lei, Maddox. Durante il pranzo i due sembra non abbiano celato la loro complicità. Poi Melissa, Matteo ed il bambino hanno fatto rientro a casa insieme.