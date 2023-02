Wanda Nara a ruota libera sui social: la proposta hot, LGante, MasterChef e Istanbul

Wanda Nara inarrestabile e sempre sulla cresta dell'onda. L'ex lady Icardi, che ha trascorso alcuni giorni in Italia per motivi di lavoro, ha risposto nelle scorse ore ad alcune curiosità dei suoi followers su Instagram. La prossima conduttrice di MasterChef Argentina, che per San Valentino ha infiammato i social con uno scatto sexy, ha risposto anche a domande più imbarazzanti come quella di far parte di un sito ad alto contenuto erotico: "Saresti in DivasPlay?". La replica dell'imprenditrice non si è fatta attendere, dicendo che effettivamente c'è stata un'offerta in tal senso. "Mi hanno proposto di fare il testimonial mondiale. Ne parleremo in un altro momento. Al momento sono concentrata sulla conduzione e su un film per famiglie".