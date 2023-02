Wanda Nara, follie al Carnevale di Rio con Zaira FOTO

Mentre Mauro Icardi ha festeggiato ad Istanbul con le due figlie (Isabella e Francesca) i suoi 30 anni, Wanda Nara è volata in Brasile per motivi di lavoro. Ma questo non le ha impedito di partecipare al celebre carnevale di Rio de Janeiro, lanciandosi in balli e danze sensuali con gli amici e la sorella Zaira.