Anna Oxa post contro Lucarelli e Matano: poi ci ripensa. Cosa è successo

all'indomani dell'intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve, Anna Oxa è tornata a far parlare di sé, stavolta per un post inaspettato e caustico che è stato condiviso nelle scorse ore dal suo staff su Facebook , dove si è puntato il dito contro la giornalista e giurata di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli . Quest'ultima, durante Sanremo 2023 , avrebbe condiviso una story raffigurante l'artista con un occhio nero , quindi a margine la scritta: "Madame c'è andata giù pesante". In riferimento al gossip riguardante un litigio tra le due artiste , poi rivelatosi falso.

Anna Oxa al vetrolio contro Selvaggia Lucarelli

"Coincidenza vuole che la signora Lucarelli fa la bulla con la signora Oxa. Pur sapendo che la storia con Madame non è vera, pur di divulgare e mettere in cattiva luce Anna, mette sotto le scarpe la violenza sulle donne", si è letto in un post su Facebook scritto dal team dell'artista, poi rimosso ma condiviso nelle stories della Lucarelli. Poi proseguendo: "Ma non è che con Matano siete influenzati dal posto fisso?". Poi il post continua ricordando a Selvaggia che la cantante c'era quando la giornalista chiedeva aiuto per "il fatto di sua madre". Bollato tutto come trash, il messaggio poi è finito con: "Mille volte la signorilità e la sensibilità di Barbara d'Urso che ha rispetto delle persone".