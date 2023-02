Dani Alves, Joana Sanz e Shakira-Piqué: che sta succedendo sui social

Joana Sanz è tornata a far parlare di sé per una recente Instagram stories che in tanti hanno ritenuto fosse una frecciatina nei confronti del compagno Dani Alves . Il calciatore brasiliano è ancora in custodia cautelare dopo l'accusa di stupro formulata davanti ai giudici del Tribunale di Barcellona.

Joana Sanz e le parole su Shakira

La modella, che ha deciso di lasciare la Spagna per qualche giorno per allontanarsi dai recenti accadimenti che l'hanno coinvolta (il carcere preventivo per il compagno e la morte della madre), ha nelle scorse ore condiviso una Instagram stories, dove si legge: "Vedo che Shakira ha una nuova canzone, e non ne ho ancora pubblicata nessuna". Nel testo della nuova cantante colombiana si legge: "Tu vai a cercare cibo fuori e io penso sia monotonia". Parole che sono apparse ai più come l'ennesima stoccata nei confronti di Piqué. Chissà se anche Joana ora voglia tirar fuori qualche argomento.