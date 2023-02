Wanda Nara, domenica sportiva per lady Icardi: cosa ha fatto

Wanda Nara e la domenica sportiva

Wanda Nara non perde occasione di condividere con i milioni di fan la sua quotidianità. Mentre Mauro Icardi è in Turchia inseme alle figlie, la manager si dedica al fitness per mantenere la già perfetta forma fisica in attesa di condurre MasterChef Argentina. Scatti che la ritraggono al naturale, tanto che ai fan ha chiesto: "Senza make up e filtri. Vale doppio?". Negli ultimi tempi, la Nara ha deciso di cambiare look, cambiando colore ai capelli: dal biondo al castano scuro. Un cambiamento che in tanti hanno apprezzato.