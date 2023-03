Totti in vacanza con Noemi, Ilary Blasi e la foto con Bastian sui social

Ilary Blasi e Bastian inseparabili

Mentre Er Pupone si gode qualche giorno di relax nella celebre località sciistica delle Dolomiti, che illumina ogni anno a dicembre il Canalone Miramonti per il tradizionale slalom notturno sulla 3Tre per la Coppa del Mondo di sci, continua l'amore e la passione tra Ilary Blasi e Bastian Muller. Nei giorni scorsi, la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha presentato alla sua famiglia il nuovo compagno, durante un pranzo nella villa dell'Eur, dove ha convissuto fino a qualche mese fa con l'ex Totti. Ilary, approfittando dell'assenza delle figlie Chanel e Isabel in vacanza con il padre a Madonna di Campiglio, si è concessa qualche giorno di relax insieme al nuovo partner a Francoforte. A confermarlo alcune Instagram stories che il volto Mediaset ha condiviso nelle scorse ore sui suoi social. A colpire, è stato uno scatto delle loro mani unite in macchina. Prima foto ufficiale di coppia sull'account social della Blasi. Una scelta non da poco, visto che fino ad oggi, né lei né Francesco Totti avevano mai condiviso sui social scatti riguardanti i nuovi partner.