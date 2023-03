Wanda Nara, la famiglia si allarga: c'è un nuovo bebè in arrivo

Il padre di Wanda e Zaira Nara , Andres , è in attesa di un bebè dalla moglie Alicia Barbasola , sposata recentemente davanti ad una ristretta cerchia di amici e parenti. E dove erano assenti le due figlie a causa di precedenti ed improrogabili motivi di lavoro. Una lieta quanto inaspettata notizia per la manager e la sorella che recenemente si sono scatenate al Carnevale di Rio de Janeiro .

Wanda Nara avrà un fratellino o una sorellina

La lieta notizia è stata data da Andres Nara ai microfoni de LA Nacion: "Siamo davvero felici della notizia. Era qualcosa che stavamo già cercando, ma ci ha comunque sorpreso di gioia". Quindi sui social ha scritto: "Iniziare a portare calore nella nostra casa ... E ora più che mai! Ho così tanta felicità nel mio cuore. Emozionati è poco dopo questa notizia che ci unisce per tutta la vita. Ti amo Alicia. Grazie per avermi dato ciò che tanto desideriamo". Al momento non vi è stata alcuna reazione social da parte dell'imprenditrice, che nelle scorse ore ha infiamato i social con alcune immagini della sua nuova collezione di intimo, che hanno suscitato anche il commento hot di Mauro Icardi.