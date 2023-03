Wanda Nara, Keita Balde e Simona: rumors sulla separazione e gesto social

Keita Balde e Simona Guatieri si separano?

Le ultime notizie riguardanti la coppia riferiscono che Simona e Keita avrebbero smesso di seguirsi sui social. In aggiunta il giocatore avrebbe festeggiato da solo il suo 28esimo compleanno, la sua compagna non avrebbe partecipato ai festeggiamenti. Ad alimentare ulteriormente il dubbio anche il fatto che la Guatieri non avrebbe più condiviso foto con il suo partner.