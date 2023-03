Ilary Blasi, nuova vita con Bastian: che festa con i figli! E senza Totti

Ilary Blasi e Bastian: l'amore continua

Amore a gonfie vele per la conduttrice dell'Isola dei Famosi e per l'imprenditore tedesco, che durante i festeggiamenti per la piccola Isabel è stato attento a non disturbare i momenti madre-figlia. Stando a quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, la coppia si sarebbe ritagliata dei momenti, lontani dalla festa. Muller è sempre più presente nella vita della showgirl, mentre anche Francesco Totti è tornato a sorridere al fianco di Noemi Bocchi. Per il 14 marzo era attesa la prima udienza per la separazione tra l'ex Capitano della Roma e la presentatrice, ma pare sia stata rinviata. Il giallorosso, assenta ai festeggiamenti per la figlia, era impegnato in un torneo di padel a Dubai.