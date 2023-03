Icardi sorpreso con tre donne a Istanbul? Wanda Nara risponde così

La reazione di Wanda Nara

Wanda Nara, ancora in Sud America per le riprese di MasterChef Argentina, ha replicato al becero gossip riguardante il marito con un solo scatto condiviso nelle scorse ore su Instagram. Nell'immagini si vede l'imprenditrice insieme al marito e alle due figlie. Poi il commento: "Mi manchi". Nei mesi scorsi, all nome dell'ex calciatore dell'Inter è stato affiancato anche quello di una nota attrice turca. Come è stato assicurato dalla showgirl nel corso di una recente intervista a Belve, Wanda e Icardi si sono riconciliati e proseguono la loro storia d'amore.