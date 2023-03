Wanda Nara furiosa per l'arrivo del nuovo fratellino: il gossip

Wanda Nara presto avrà un nuovo fratellino o sorellina . Nelle scorse settimane il padre Andres ha annunciato che la famiglia Nara si allargherà : la neo moglie Alicia Barbasola è in attesa di un bebè. Se sui social lady Icardi e la sorella Zaira hanno preferito non commentare la notizia, a svelare la presunta reazione della conduttrice di MasterChef Argentina è stato il giornalista Juan Etchegoyen.

Wanda Nara, la reazione all'arrivo di un fratellino

A Mitre Live, si è parlato nelle scorse ore delle novità della famiglia Nara e della reazione che avrebbe avuto l'imprenditrice argentina che, insieme alla sorella, si è da poco tempo riconciliata con il padre (come attestato anche da alcuni scatti insieme condivisi sui social). "Ho avuto accesso a informazioni forti. Mi parlano di un disagio totale. Quello che mi hanno lasciato intendere è che le figlie di Andrés Nara avrebbero detto al padre: 'A questo punto del gioco hai intenzione di avere un altro figlio?'", ha detto il giornalista. Poi alla richiesta di quale fosse stata la reazione di Wanda e Zaira, Andres avrebbe preferito non rispondere. Da qui le ipotesi fatte da Etchegoyen: "O è ferito dalla reazione delle sue figlie o non lo so", quindi ha concluso con: "Ho la sensazione che questo tema della paternità di Andrés sia un argomento da non toccare nelle prossime riunioni di famiglia. Se ce ne saranno". Di certo sappiamo invece l'ultimo regalo che lady Icardi si è concessa e di cui va molto fiera, una super car di lusso che fa invidia a molti.