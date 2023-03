Wanda Nara, Simona Guatieri e la passione in comune

Wanda Nara e Simona Guatieri non sono poi così tanto diverse: lady Icardi e la moglie di Keita Balde (ancora insieme nonostante gli insistenti rumors sulla separazione) hanno, probabilmente senza saperlo, una passione in comune. Quale? Al netto dell'attenzione spasmodica per il look e per la moda, entrambe amano lasciarsi stuzzicare dai piaceri della tavola e dalle prelibatezze della buona cucina. E addio dieta!