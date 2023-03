Kim Kardashian, Psg e Parigi dopo Londra e Arsenal VIDEO

Kim Kardashian sempre più tifosa e amante del calcio internazionale. Le domeniche della celebre influencer sono dedicate alla famiglia, ma anche ad una passione che l'ex moglie di Kanye West condivide con i figli, ovvero il calcio . Nella giornata del 19 marzo , la celebrità americana è stata avvistata allo stadio Parco dei Principi nel capoluogo francese per assistere alla partita PSG-Parigi . Nelle sue Instagram stories si vede anche un video dei suoi bambini intenti a chiedere l'autografo a Kylian Mbappé . Un momento emozionante per l'intera famiglia e che è finito sui social.

Kim Kardashian e l'Arsenal

Giovedì 16 marzo, la Kardashian è stata avvistata all'Emirates Stadium per assistere alla partita dell'Arsenal contro lo Sporting. Per l'occasione Kim ha condiviso alcuni scatti che attestano il suo tifo calcistico, condiviso anche con i figli. I suoi post all'interno dello stadio hanno suscitato molto entusiasmo tra i suoi milioni di followers.