Wanda Nara e Icardi di nuovo insieme tra Masterchef e una...Bentley

Wanda Nara è tornata a far parlare di sé per aver pubblicato nelle scorse ore uno scatto che la ritrae insieme a Mauro Icardi , mettendo così a tacere una volta e per tutte le voci riguardanti una crisi tra i due dopo che il calciatore del Galatasaray è stato avvistato all'uscita di un locale di Istanbul insieme a tre giovani e belle ragazze .

Wanda Nara e Icardi: l'amore continua

Mauro Icardi e le due figlie sono volati (con un jet privato) in Argentina per passare qualche giorno insieme a Wanda Nara, attualmente impegnata per le registrazione di MasterChef. Se da un lato Wanda ha mostrato sui social l'ultimo regalo fatto all'attaccante del Galatasaray( una lussuosa Bentley), dall'altro sempre su Instagram ha condiviso la sua domenica in famiglia, per la quale ha preparato un piatto tipico italiano: "Devo fare la pasta per la mia intera famiglia. Oggi sono Chef, domani MasterChef", ha scritto la showgirl su Instagram.