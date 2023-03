Wanda Nara, super regalo da Icardi: che modello è e quanto è costato

Icardi ed il regalo a Wanda Nara

Da qualche giorno Mauro Icardi ha raggiunto la Nara in Argentina per starle al fianco nel suo debutto come conduttrice a MasterChef, il celebre talent culinario che ha registrato ottimi dati di ascolto. Per fare un gradito omaggio alla sua partner, Icardi ha regalato alla moglie un prezioso orologio marca Patek Philippe, modello Aquanaut con quadrante e cinturino verde kaki, impreziosito da 48 diamanti incastonati, del valore di 22.060 euro.