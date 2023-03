Diletta Leotta incinta: le indiscrezioni sul gender reveal

Diletta Leotta ha annunciato nei giorni scorsi di aspettare un bambino dal portiere del Newcaslte Loris Karius. Dopo aver pubblicato uno scatto del suo pancino durante una vacanza a Dubai, a svelare qualche particolare in più sulla gravidanza della conduttrice di DAZN ci ha pensato il settimanale Chi. Secondo quanto si legge nell'ultimo numero in edicola della rivista diretta da Alfonso Signorini, la Leotta aspetterebbe una bambina: "Sarà un'estate in rosa per Diletta Leotta che ha annunciato di essere incinta del compagno Loris Karius".