Diletta Leotta incinta, la prima foto con il pancione e le dolci parole

Diletta Leotta e Karius aspettano un figlio. Dopo il tenero annuncio social, la conduttrice, che sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza al mare con il suo compagno ha postato la prima foto con il pancione. In spiaggia, Diletta indossa un costume intero rosso che mette in mostra del dolci forme: "Prima vacanza insieme", ha scritto la Leotta sotto il post Instagram che in breve tempo ha fatto il pieno di like e commenti.