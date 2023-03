Melissa Satta a Miami per Berrettini. I fan: "Fagli superare qualche turno"

Melissa Satta è volata negli Stati Uniti per stare vicino a Matteo Berrettini , in un momento non particolarmente fortunato per il campione di tennis. Nonostante la sconfitta al Master 1000 di Miami , il tennista ha deciso di rimanere qualche giorno in più in città per trascorrere qualche momento di relax insieme alla showgirl italiana.

Melissa Satta e Matteo Berrettini: l'amore a Miami

Amore a gonfie vele per l'ex di Boateng e il campione di tennis, che sono stati paparazzati durante una corsa, poi nella piscina dell'albergo che ospita la coppia, dove non sono mancate anche delle effusioni. Nel mentre i fan hanno commentato sui social all'indirizzo dell'ex velina: "Fagli superare qualche turno". Nei giorni scorsi Berrettini in risposta agli hater ha scritto: "Sto vivendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. Normale, e anche qui mi spiace che una cosa talmente positiva, che è un sentimento poi, venga girata come una distrazione professionale. L’amore non è una colpa. Al di là degli haters mi spiace per quelli che di tennis ne sanno: non sono critiche costruttive e non ne capisco le ragioni".