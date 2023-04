Aurora Ramazzotti, la rivelazione: "Perché ho partorito in Svizzera"

Aurora Ramazzotti mamma: le rivelazioni

Durante il video, la figlia di Eros Ramazzotti ha svelato anche ulteriori dettagli riguardanti gli ultimi mesi della dolce attesa. La conduttrice tv ha spiegato che alla 34esima settimana di gestazione si è trasferita in Svizzera, dove poi ha partorito suo figlio. Una scelta fatta perché anche lei è nata in quella clinica molto nota ed esclusiva del Canton Ticino. Sebbene si fosse ricoverata nella struttura allo scadere della 38esima settimana, Cesare è nato quattro giorni dopo. Per la nascita del suo primo figlio, Aurora ha scelto la Clinica Sant'Anna, situata a Sorengo in Svizzera. Una struttura molto nota, dove si recano molti vip per dare alla luce i propri figli.