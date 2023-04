Ilary Blasi festeggia con Zorzi e Michelle Hunziker: il motivo

Ilary Blasi ha partecipato ai festeggiamenti per il compleanno di Tommaso Zorzi . La showgir in quota Mediaset, dopo il presunto faccia a faccia con Francesco Totti che si sarebbe tenuto il 31 marzo davanti al giudice per definire la separazione, ha condiviso alcuni scatti sui socail riguardanti il party dell'ex opinionista dell'Isola dei Famosi, che si è tenuto a Milano sabato 1 aprile.

Ilary Blasi: chi c'era al party di Tommaso Zorzi

La conduttrice Mediaset ha documentato l'evento in alcune storie su Instagram, dove si vede una lunga tavola decorata in modo molto sofisticato, con tonalità nere contrapposte a quelle dei colori arcobaleno. Durante la cena non sono mancati dei fuoriprogrammi, come un'esibizione improvvisata di Elettra Lamborghini. Tra gli ospiti presenti, oltre Giulia Salemi, anche Michelle Hunziker, che proprio nei giorni scorsi è diventata, insieme a Eros Ramazzotti, nonna per la prima volta. La figlia Aurora ha dato alla luce il piccolo Cesare in una esclusiva clinica privata in Svizzera. Nei giorni scorsi, l'ex lady Totti è stata avvista al concerto dei Maneskin a Roma, dove si è scatenata insieme al nuovo compagno Bastian Muller.