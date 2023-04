Shakira-Piqué, nuovo scontro: "Orgogliosa di essere latinoamericana"

Nuovo scontro a distanza tra Gerard Piqué e Shakira. La cantante ha reagito alle recenti dichiarazioni fatte dall'ex partner (oggi felicemente in coppia con Clara Chia Marti) nel corso di un'intervista dove ha affermato: "La mia ex è latinoamericana… tu non sai quello che ho subito sui social network. Minacce di morte, cose incredibili, assurde. Di gente che è fan della mia ex compagna, a loro non importa nulla. Quelli non hanno una vita, stanno lì con il telefono in mano. E che importanza posso dar loro? Zero. Non conoscono nulla della vita, sono come dei robot. Li tratto come se fossero degli automi".