Shakira e l'appello sui social: cosa è successo

Shakira è tornata a far parlare di sé per un lungo post condiviso nelle scorse ore sul suo profilo Instagram, dove la cantante ha lanciato un appello ai media. Dopo la separazione da Gerard Piqué e l'addio a Barcellona , la popstar ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti . La stampa ha già scoperto tutti i dettagli relativi alla sua casa e quelli della scuola frequentata dai suoi figli.

Shakira e la denuncia su Instagram

La cantante colombiana, stanca del pressing dei media, ha affidato ai social il suo lungo sfogo: una nota nella quale ha invitato anche ad una riflessione. "In questo momento di cambiamenti nella mia vita come personaggio pubblico, è comprensibile che ci sia una curiosità permanente da parte della stampa per me e per la mia famiglia. I miei figli, Milan e Sasha, hanno vissuto un anno molto difficile, subendo un assedio incessante e una persecuzione implacabile da parte dei paparazzi e di vari media a Barcellona", ha scritto l'artista.