Piqué senza freni: il consiglio hot ai giovani e i commenti su Shakira

Gerard Piqué è tornato ad essere protagonista di una nuova polemica sui social a causa di un clamoroso commento che ha destato stupore ma anche tanta ilarità. Ibai Llanos ha domandato all'ex di Shakira "quale consiglio avrebbe dato" ai più giovani . La risposta shock di Gerard Piqué non si è fatta attendere: " Lasciateli vivere la vita e scopare molto ".

Piqué, la reazione dei social

Inutile dire che le parole di Piqué hanno scatenato i più diversi commenti sui social. Se da un lato c'è chi dice: "Il consiglio è stato applicato a lui personalmente", in riferimento alla rottura con Shakira a causa del tradimento con Clara Chia Marti, c'è invece chi chiosa scrivendo: "Ora chiedete a Cristiano un consiglio per i giovani e sentirete pura saggezza". Il video che è stato pubblicato su TikTok è diventato virale superando i 400.000 like.