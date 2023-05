Totti sfratta Ilary Blasi e la famiglia dalla Longarina

Francesco Totti e Ilary Blasi continuano ad essere protagonisti del gossip. Stavolta però non c'entrano le questioni relative alla separazione, né quelle delle borsette griffate o dei Rolex. Nella querelle giudiziaria che vede contrapposti l'ex capitano della Roma e la conduttrice dell'Isola dei Famosi c'è anche il centro sportivo della Longarina , di proprietà dell'ex calciatore giallorosso, ma gestito da tempo dalla famiglia della presentatrice Mediaset.

Totti, i Blasi e la Longarina

La struttura, che comprende la celebre scuola di calcio Totti Soccer School e diversi campi di padel, è al centro di una querelle giudiziaria. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il giudice ha stabilito che la società Asd Longarina (gestita dalla sorella di Ilary Blasi, Silvia) deve restituire il centro al legittimo proprietario. L'ordinaza di sfratto sarà esecutiva a partire dal 30 giugno. I giudici si esprimeranno in un momento successivo, circa le eventuali morosità, considerato che Totti, in attesa di rientrare in possesso del bene, aveva chiesto un canone di locazione.