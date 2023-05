Wanda Nara e la vita da single, ma c'è un accordo con Icardi

Wanda Nara e Icardi: amore finito?

Da quel momento, i media argentini si sono sbizzarriti, rumoreggiando su presunti flirt, tra cui anche quello con LGante (il cui nome era già stato associato in passato all'imprenditrice). Wanda ha fatto chiarezza anche sulla questione delle figlie che attualmente vivono ad Istanbul insieme al papà. "Si dice che le mie figlie siano in ostaggio in Turchia? L'accordo che avevamo (con Mauro Icardi) è questo: mai stare più di due settimane senza le ragazze. Volevo lavorare a questa sfida e a questo progetto (MasterChef Argentina ndr), ed è stato così. Ora, a breve arriveranno. Stanno arrivando!", ha chiarito la Nara. La manager ha poi confermato che è single. "Se mi scrivono altri uomini? Volete controllare? Sareste molto sorpresi, ma no! Sto bene da sola, voglio stare tranquilla", ha concluso la showgirl.