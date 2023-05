Wanda Nara, Icardi e la presunta nuova fiamma: cosa è successo

Icardi e Wanda Nara: le parole di Candela Lecce

"Penso che quello che è successo tra me e Icardi, per Wanda sia caduto a fagiolo e lo dico per le situazioni che sta vivendo: aveva bisogno di uno scandalo come questo per lasciare Mauro. Lui e Wanda hanno rotto molto tempo fa, quindi sono serena", ha affermato Candela Lecce. Stando alle dichiarazioni rese nei giorni scorsi, la Nara sarebbe tornata nuovamente single, infiammando così i media ed il gossip, che già le attribuiscono nuovi ritorni di fiamma con LGante (con cui è stata avvistata ai Gardel Awards 2023) e altri presunti flirt.