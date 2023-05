Mauro Icardi, furia sui social: la replica alle accuse di infedeltà a Wanda Nara

Mauro Icardi e lo sfogo sui social

Dopo aver esordito dicendo che è infastidito dal fatto che queste persone parlino di lui e della sua famiglia senza un minimo di informazione, ha scritto: "Non potrai mai parlare di me perché nessuno, non del mio ambiente, non persone che conosco, non persone sconosciute, nessuno che potrà parlare di me". Quindi ha proseguito con: "Come ho detto alla signora con cui ho avuto un incontro questa settimana, da 10 anni sono con la stessa donna e non sono MAI stato con un'altra donna né lo sarò fino a quando non sarò single". E sul Wandagate ha detto: "Nemmeno quando tanta confusione è stata fatta da una 'storia' da cui ognuno ha tratto le proprie conclusioni e solo le persone coinvolte conoscono l'unica realtà".