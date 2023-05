Al Pacino papà a 83 anni, Noor Alfallah è incinta? Chi è la 29enne

Al Pacino dovrebbe diventare papà a 83 anni . Stando alle indiscrezioni lanciate da Tmz, la presunta compagna dell'attore del Padrino, Noor Alfallah , 29 anni , sarebbe incinta di otto mesi. Il nuovo bebè sarebbe il primo per la coppia, ma il quarto per il celebre attore di Hollywood.

Al Pacino e Noor Alfallah, la frequentazione durante la pandemia

Le voci sulla relazione di Al Pacino e Alfallah sono iniziate a circolare da quando sono stati avvistati a cena lo scorso aprile. Secondo le voci che circolano in rete, la coppia avrebbe iniziato a frequentarsi nel periodo della pandemia. Per i due la differenza d'età non sembrerebbe essere un problema, nonostante il fatto che l'attore sia più anziano del padre della compagna.