Chiara Nasti, nuovo trend: calco della pancia in gravidanza, bufera social

Chiara Nasti ed il calco della pancia in gravidanza

La singolare opera è stata realizzata da un'artista che si definisce la prima artista italiana dei calchi. Il risultato finale non passa certo inosservato anche grazie al fatto che il calco è ricoperto da brillantini. Ed anche per questa scelta così particolare e costosa che l'influencer è stata attaccata sui social. Tra i tanti commenti c'è chi ha scritto: "Ti capita mai di fare cose che non siano tamarrate da cafoni di bassa lega?" e chi invece ha chiosato: "No vabbè a che siamo arrivati, non si sa più come spendere soldi". Ma ci sono tanti fan dell'influencer che invece la difendono, rivendicando il diritto di ciascuno di noi di poter fare ciò che più desidera.