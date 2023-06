Sara Arfaoui, lady Gundogan: l'Eredità e le nozze con il capitano del City

Vi ricordate di Sara Arfaoui , meglio nota come Sara Benamira? La modella e presentatrice televisiva si è sposata con Gundogan , capitano del Manchester City e prossimo avversario dell'Inter in finale di Champions League. Sara è molto attiva sui social dove, oltre ad alcuni scatti sexy, condivide anche molte foto con il marito, fresco campione di Premier League: non a caso anche lei ha presenziato ai festeggiamenti dei Citizens, e con lei c'era anche il loro bambino, nato da qualche mese.

Sara Arfoui: chi è la moglie di Ilkay Gundogan

Classe 1995, Sara Arfaoui è nata a Montebelluna in provincia di Treviso, ma è cresciuta a Nizza dove attualmente vivono le tre sorelle ed il fratello più piccolo. Grazie alle sue origini tunisine, come da lei dichiarato, le è stato più facile imparare le lingue. Sara infatti parla correttamente il francese, il tunisino e l'italiano. Da piccola è stata vittima di bullismo per il suo aspetto fisico. I suoi compagni la schernivano per la sua magrezza. La Arfoui si è fatta forza ed ha superato il difficile momento anche grazie al suo modello, Angelina Jolie. Dopo il diploma al Liceo Classico, la giovane si trasferisce a Milano, dove inizia la sua carriera nel campo della moda.

La FA Cup è del City: Gundogan manda ko il Manchester United