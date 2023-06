Zaccagni e Chiara Nasti come Wanda Nara e Icardi? Clamorosa crisi social!

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: gesti social sospetti

Gli ultimi gesti social della coppia non sono passati inosservati: per qualche giorno i promessi sposi hanno infatti smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram. Una cosa che ha riportato alla mente di molti anche ciò che è avvenuto in passato tra Wanda Nara e Mauro Icardi prima dell'annuncio della separazione. La Nasti ha perfino chiuso il suo profilo instagram da ben due milioni di follower. In tanti hanno ipotizzato che i due stiano attraversando una specie di crisi prematrimoniale. Il rumor però è durato poco, dato che dopo non molto tempo Zaccagni e l'influencer hanno ripreso a seguirsi reciprocamente sui social. E per mettere a tacere le voci sulla presunta crisi, la Nasti ha anche pubblicato una Instagram story insieme alla sua wedding planner: un chiaro segnale che i preparativi delle nozze proseguono a gonfie vele. Al momento nessuno dei due diretti interessati ha commentato l'unfollow momentaneo: Chiara è impegnata con le ultime cose prima del matrimonio, mentre Zaccagni è in ritiro con la Nazionale di Mancini.