Hamilton-Shakira, Piqué geloso? Cosa dicono le ultime voci

Le voci riguardanti un possibile flirt tra Shakira e Lewis Hamilton si sono fatte sempre più insistenti dopo la presenza della popstar colombiana al GP di Spagna di Formula 1 (prima ancora a quello di Miami). Eventi a cui hanno fatto seguito anche delle cene insieme al pilota inglese , dando il via ad un gossip circa un presunto flirt tra i due. Voci che però non sono sarebbero state prese bene da Gerard Piqué .

Shakira-Hamilton, la reazione di Gerard Piqué

Ospite della trasmissione Twitch insieme a Sergio Agüero e Ibai Llanos, uno dei suoi interlocutori ha chiesto all'ex calciatore argentino: "Fai il tifo per un pilota inglese?", domanda a cui quest'ultimo ha replicato dicendo: "Sì, seguo quello che è il numero uno". Ma l'ex giocatore del Barcellona è intervenuto e ha messo in discussione la scelta del suo amico argentino: "Ma il numero uno è inglese? Non so chi sia". Con un sorriso malizioso, Agüero ha poi fatto il nome del presunto nuovo partner di Shakira: "Sono un fan di Hamilton, mi piace Hamilton, qual è il problema?". Parole che hanno suscitato l'immediata reazione di Piqué, che ha replicato: "Ecco fatto... È un fan di Hamilton. Ecco, cosa c'è che non va?". Dopo le indiscrezioni che riguardano la cantante ed il pilota di F1, alcuni fan hanno scovato sui social uno scatto risalente al 2018 dove si vede l'ex calciatore del Barcellona insieme a campione di Formula 1 e nella didascalia aveva scritto: "Ci siamo divertiti molto con Lewis Hamilton".