Piqué e Clara Chia sposi? Gli ultimi rumors sull'ex di Shakira

Gerard Piqué e Clara Chia Marti sono in procinto di sposarsi ? Stando alle voci che circolano in rete, l'ex compagno di Shakira avrebbe il forte desiderio di convolare a nozze con la nuova compagna . La coppia, oggetto dell'interesse del gossip anche a causa di alcune canzoni di Shakira, sta vivendo un momento idilliaco per nulla turbato dai rumors e dal chiacchiericcio.

Piqué, Clara Chia e le nozze

Fonti vicine alla coppia hanno rivelato al programma spagnolo "Fiesta" alcuni dettagli riguardanti una conversazione che Piqué e Clara Chia avrebbero avuto in un ristorante. Secondo queste voci, la modella avrebbe espresso il desiderio di avere una cerimonia intima per le sue nozze. Al momento, però, l'unico matrimonio a cui parteciperà la coppia è quello del fratello di Gerard, Marc, e della sua fidanzata Maria Valls. Secondo il portale Vanitatis, le nozze tra i due sono previste per il 23 giugno in una splendida campagna catalana di proprietà dei genitori della sposa.