Carolina Stramare con l'ex di Belen? Il mistero della foto social rimossa

Carolina Stramare e Antonino Spinalbese: la prima foto di coppia

Ma perché la foto è stata postata e subito rimossa? Il motivo non è chiaro: alcuni ritengono che possa essere stato un errore di pubblicazione, altri una scelta precisa fatta dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip dopo le critiche ricevute dai fan dei “Gintonic” (la fanbase che durante il GFVip ha tifato per la love story tra Antonino e Ginevra Lamborghini). La frequentazione tra Spinalbese e l'ex Miss Italia, grande tifosa della Juventus, andrebbe avanti già da qualche mese. I primi appuntamenti insieme risalgono infatti a subito dopo l'uscita d'ex di Belen Rodriguez dal reality show di Canale 5. Sebbene i rumors riferivano di loro frequenti avvistamenti insieme, non sarebbero mai comparse foto ufficiali di coppia.

I chiarimenti di Carolina Stramare

A fugare ogni dubbio ci ha pensato Carolina Stramare che via social ha scritto un post che chiarisce la situazione: "Io e Anto siamo SOLO amic, con amici in comune. Gli ho chiesto di rimuovere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto e non vivendo di questi gossip, se posso, cerco di evitarli!!