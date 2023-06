Spinazzola e Miriam Sette, le foto del matrimonio, la festa e gli invitati

Leonardo Spinazzola e Miriam Sette hanno detto sì. La coppia, già sposata in comune da qualche anno, ha confermato il proprio amore nel matrimonio che si è celebrato a Foligno e poi si è spostato ad Assisi per una lunghissima festa. Tra gli invitati, oltre a parenti e amici, anche alcuni calciatori della Roma come Cristante, El Shaarawy, Pellegrini e Mancini. Quello di Spinazzola e Miriam è soltanto l’ultimo dei matrimoni ‘calcistici’ celebrati a giugno: prima di loro Lautaro e Agustina, Gagliardini e Nicole, Zaccagni e Chiara Nasti.