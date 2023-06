Naomi Campbell di nuovo mamma a 53 anni: "Non è mai troppo tardi"

Naomi Campbell mamma bis . La 53enne top model è diventata madre per la seconda volta . L'ex di Flavio Briatore ha dato la lieta notizia tramite un post condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram, dove si legge: "Non è mai troppo tardi per diventare madre". Parole scritte a corredo di una tenera immagine scattata con il neonato in braccio e la manina della prima figlia intenta a stringere quella del fratellino.

Naomi Campbell e l'annuncio della nascita del secondo figlio

"Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre ogni immaginazione, sei circondato d'amore dal momento in cui ci hai arricchito con la tua presenza. Un vero dono di Dio, benvenuto piccolo uomo", ha scritto l'ex di Max Biaggi (recentemente paparazzato in vacanza con la nuova fiamma di 29 anni più giovane) sui social. Come è stato anche per la primogenita, non è stata fornita alcuna indicazione circa il nome del bebè.