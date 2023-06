Zoe Cristofoli e Costanza Caracciolo, il problema delle lady Vieri e Theo

Costanza Caracciolo come Zoe Cristofoli : le due wags unite dallo stesso problema di salute . La compagna di Bobo Vieri ha svelato nel corso di una recente intervista a "Ok Salute e Benessere" dei cambiamenti subiti dal suo corpo dopo le due gravidanze : "Dopo la nascita delle mie figlie, qualcuno ha cercato di farmi sentire sbagliata per le mie forme , alludendo anche che potessi essere nuovamente in dolce attesa subito dopo aver partorito".

La rivelazione di lady Vieri

L'ex Velina ha poi aggiunto: "Credo che l’aspetto fisico di una persona non debba mai essere oggetto di dibattito, a maggior ragione se è correlato a qualche disturbo, come nel mio caso. Tra una gravidanza e l’altra non ho avuto né il tempo né le energie per rimettermi in forma con un’attività fisica costante e un buon piano alimentare. Forse è per questo che i muscoli addominali, che normalmente sono paralleli e uniti da una fascia fibrosa centrale, non hanno retto, allontanandosi sempre di più gli uni dagli altri".