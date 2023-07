"Ero diventata insaziabile a letto": Ronaldo, la rivelazione dell'ex Umezu

Michelle Umezu , ex compagna di Ronaldo il Fenomeno , ha svelato nelle scorse ore alcuni clamorosi retroscena riguardanti l'ex calciatore del Milan. Di professione bodybuilder, la donna ha ammesso di aver assunto, a causa della sua passione per la salute e l'attività fisica, delle sostanze che le hanno alzato i suoi livelli di testosterone.

Ronaldo, la confessione di Michelle Umezu

La sportiva 41enne, che con Ronaldo ha avuto un figlio, ha rivelato di aver assunto anche steroidi, in conseguenza dei quali è aumentata la libido. "In quel periodo non ne sapevo molto sull’argomento. Il mio ex ha gestito la cosa in modo sbagliato. A quel punto mi è venuto l’acne, avevo peli del corpo più spessi. Perdevo capelli e la mia voce era cambiata. Alcuni ormoni come il testosterone aumentano la libido. Le donne che ne fanno uso hanno poi un’alta libido. Sono diventata insaziabile a letto. Si tratta di un problema collaterale ormonale", ha spiegato la donna.