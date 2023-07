Wanda a letto con Icardi e stavolta c'è anche un'altra cosa per far festa

Grande emozione e felicità per Wanda Nara , che ha vinto nei giorni scorsi il premio Martin Fierro 2023 come personaggio rivelazione della versione spagnola del Cantante Mascherato. La moglie di Mauro Icardi è apparsa insieme al marito recentemente sui social con nuove pose sexy e sensuali che hanno fatto sognare i fan.

Wanda Nara a letto da bollino rosso

Negli ultimi scatti condivisi su Instagram la conduttrice di MasterChef Argentina è apparsa da bollino rosso, sempre più sensuale a letto con vestaglia aperta sul davanti, lasciando intravedere il suo generoso decolleté, e un oggetto in mano con cui ha fatto festa. In tanti hanno subito capito che si trattava però della statuetta ricevuta al Martin Fierro. Un trofeo con cui Wanda ha dormito tutta la notte, solleticando così le fantasie dei followers. In tanti hanno notato anche una similitudine tra lo scatto condiviso dalla Nara e quello pubblicato mesi fa da Leo Messi all'indomani della vittoria dei Mondiali Qatar 2022: anche lui a letto con la Coppa del Mondo!