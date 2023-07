"Zaniolo sfacciato, ma...": Sofia Costantini racconta tutti i dettagli sul flirt

Nicolò Zaniolo è stato pizzicato dai fotografi della rivista di gossip Chi in atteggiamenti intimi con una giovane ragazza durante i suoi giorni di relax a Ibiza . Lei è Sofia Costantini , di professione modella con un passato anche in tv, poiché è stata corteggiatrice nel dating show di Canale 5 Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice.

Nicolò Zaniolo, le rivelazioni di Sofia Costantini

"Ho conosciuto Nicolò ad una cena. Lui mi vede, mi viene a parlare e parte subito un bacio", ha raccontato la modella al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Poi ha proseguito svelando altri dettagli riguardanti la conoscenza con il calciatore del Galatasaray: "Dopo i baci ci siamo piaciuti e abbiamo trascorso la serata insieme". Ed ancora: "Quando mi ha detto che era Zaniolo, ero curiosa di conoscerlo perché su di lui ne avevo lette tante: che era superficiale, stron*o. Secondo me è condizionato dagli amici, con me è stato molto carino". La serata pare fosse finita alle sei del mattino, orario in cui i due sarebbero rientrati insieme in albergo: "Lui poi si è svegliato due ore dopo di me, mentre ero in palestra. Siamo andati nella villa che ha affittato con gli amici e poi in barca a Cala Bassa. Lì abbiamo pranzato, siamo stati al mare, siamo andati a cena con gli amici e siamo stati insieme anche quella sera".