Shakira-Hamilton, spunta Jimmy Butler. E Lewis si "consola" a Ibiza

Il gossip impazza da un po’ soprattutto dopo i numerosi avvistamenti, l’ultimo in ordine temporale al Gp di Silverstone, ma per ora non c’è nessuna conferma del possibile flirt tra Shakira ed Hamilton. Dopo la separazione da Piqué, la cantante ha deciso di vivere a Miami ma nell’ultimo periodo è volata spesso in Europa e più volte è stata paparazzata in compagnia del pilota Mercedes. Negli ultimi giorni però pare che Shakira abbia passato del tempo con Jimmy Butler, un giocatore dell’NBA che milita nei Miami Heat, e c’è chi scommette su un flirt in corso. Con Hamilton è già tutto finito o mai iniziato?