Shakira, la notte folle con Hamilton e l'idea Messi per ferire Piqué

Shakira e Lewis Hamilton, i festeggiamenti dopo Silverstone

Una fonte del Sun ha fatto sapere che Shakira: "Sembrava che si stesse divertendo molto ed era in piedi a ballare vicino al tavolo dove era seduta con Lewis". La cantante sarebbe andata via dal locale nell prime ore del mattino per far ritorno in albergo, mentre Lewis avrebbe proseguito fino alle 6 del mattino. "Per due persone che dicono che non c'è nulla di romantico tra loro, sembravano molto amichevoli", ha rivelato l'informatore del Sun presente alla serata.