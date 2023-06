Piqué e Clara Chia insieme, le nozze del fratello ed il rifiuto di Shakira

Amore a gonfie vele per Gerard Piqué e Clara Chia Marti ( i rumors riferiscono che la coppia starebbe pianificando le nozze ), nonostante le apparizioni pubbliche e sui social della neocoppia siano rare. I due hanno partecipato nella giornata del 24 giugno al matrimonio del fratello dell'ex calciatore del Barcellona, Marc Piqué che ha sposato la storica compagna Maria Valls .

Piqué e Clara Chia alle nozze di Marc e Maria Valls

Una presenza, quella di Piqué e Clara Chia, che ha messo a tacere definitivamente i gossip degli ultimi tempi che li riguardavano e che li volevano in crisi. La rivale in amore di Shakira è apparsa felice e radiosa nel suo abito firmato dall'ex Spice Girl Victoria Beckham, mentre Gerard ha indossato un elegantissimo completo blu scuro. La cerimonia religiosa è stata celebrata nella chiesa di Sant Vicenç de Montalt a Barcellona. I festeggiamenti delle nozze si sono svolti nella grande masseria di proprietà dei genitori della sposa a Llavaneres, a nord di Barcellona, a cui hanno preso parte anche l'ex calciatore e la compagna. Assenti i figli che Piqué ha avuto da Shakira, Sasha e Milan. Stando alle indiscrezioni, Piqué avrebbe fatto di tutto per convincere la cantante, ma i rapporti tra i due sono ancora molto tesi.