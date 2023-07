Casillas, nuovo amore? “Flirt con l’ex concorrente del Grande Fratello”

Iker Casillas, nuovo flirt con l'ex del Grande Fratello?

A lanciare l'ultima indiscrezione sull'ex calciatore è stato il programma Telecinco 'Socialité', che ha rivelato l'ultima follia del madrileno su Instagram, che sarebbe in contatto con l'ex concorrente del Grande Fratello Bea Retamal. I due oltre a seguirsi reciprocamente sui social, si sono scambiati spesso dei 'mi piace'. Segno, a detta di qualcuno, che potrebbe esserci un flirt in corso tra Iker e Bea. Al momento non vi sono commenti ufficiali da parte della coppia. I tifosi si aspettano un annuncio via Twitter, proprio dove qualche tempo fa pubblicò un messaggio che fece molto scalpore.