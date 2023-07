Argento Paltrinieri, Rossella Fiamingo festeggia: "Sempre in alto"

Rossella Fiamingo e la dedica a Gregorio Paltrinieri

"In qualsiasi condizione sempre e comunque in alto!! Orgogliosa di te", ha scritto la schermitrice sul suo profilo ufficiale Instagram, dove ha poi aggiunto due emoticon raffiguranti due cuori e "I love you". Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo sono oggi una coppia inseparabile che, nonostante l'amore a gonfie vele, non starebbe pensando al matrimonio. Il campione di nuoto e la schermitrice si sono conosciuti alcuni anni fa, ma tra di loro la scintilla è scoccata alle Olimpiadi di Tokyo, lo scorso anno. Lei precedentemente è stata legata dal 2011 al 2017 (tra lasciate e riprese) al nuotatore Luca Dotto.